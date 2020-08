L’acqua attinta dalla strada, quartieri allo stremo e una città in emergenza continua

Gela. Molti quartieri, anche nei giorni di Ferragosto (come vi abbiamo riferito questa mattina) sono rimasti senza acqua. Disservizi che pesano su cittadini costretti a pagare a peso d’oro le forniture, senza neanche riceverle. Il dramma vissuto da tanti viene sintetizzato in un video, postato sulla pagina facebook del sindaco Lucio Greco. Una cittadina ha ripreso una donna che, pur di avere l’acqua, l’ha raccolta da una tubatura che perdeva, lungo la strada. Scene vergognose, in una città che da decenni soffre sempre dello stesso “male”, con un servizio privato che non assicura neanche il minimo indispensabile.