Ladies Big sul palco di All Together Now

Gela. Ancora un importante successo per il trio siciliano Ladies Big che ieri sera ha conquistato il pubblico di All Together Now, il nuovo talent show in onda su canale 5 condotto da Michelle Hunziker affiancata da J-Ax. Le vulcaniche Jolanda Vox, Chiara Gaynor e Luana Merlino, hanno conquistato pubblico e giudici esibendosi con “Survivor” di Destiny’s Child. Per il trio, orgogliosamente curvy, si sono alzati il 50% più 1 dei giudici. Quell’uno che ancora una volta ha fatto la differenza, come affermato dalla gelese Jolanda Vox. “Certo, afferma Jolanda, ci aspettavamo qualcosa in più, ma è stato comunque un ottimo risultato. Ben vengano le critiche costruttive, servono a crescere”. Le tre esplosive Ladies, forgiate, come loro stesse affermano, dal fuoco dell’Etna, si definiscono le ambasciatrici di un nuovo movimento artistico che grida forte il messaggio: “L’Arte non ha misura”. E già, perché loro vogliono affermare tutto il loro essere artiste. “Noi, racconta Jolanda, non abbiamo in comune solo la musica e la ciccia, aggiunge ironicamente, siamo artiste a tutto tondo, ognuna di noi, oltre alla musica, si occupa di arte in molti altri settori”. Un motto per imporsi così come sono, per portare avanti il loro talento, la loro passione, la loro preparazione, senza più doversi sentir dire: “Siete davvero brave, ma ci dispiace, il vostro fisico non rispecchia i canoni dello spettacolo”.