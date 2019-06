“L’aereo arcobaleno” della piccola Elena esposto al salone dell’aeronautica di Parigi

La piccola Elena, figlia di Alessandro Cirignotta, vive in città con la madre ed ha immaginato un aereo arcobaleno quale simbolo di visione, amore e purezza. Il disegno non è passato inosservato tra gli oltre cento sottoposti alla commissione coordinata dalla responsabile delle risorse umane che ha dato il via libera per essere esposto, con altri nove, nello stand dedicato alla società presente al salone internazionale di Parigi.