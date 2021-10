L’aggressione e gli spari, indagini sul duplice tentato omicidio: domani interrogatori

Gela. Le accuse sono pesanti, per fatti che il procuratore capo Fernando Asaro ha definito “gravissimi”. Il quarantenne Crocifisso Di Gennaro e il trentacinquenne Benedetto Giuseppe Curvà sono entrambi ritenuti responsabili di tentato omicidio. Domani, verranno sentiti dal gip del tribunale, per gli interrogatori di garanzia. Lo scorso maggio, come ricostruito dai magistrati della procura e dai carabinieri, Di Gennaro, insieme ad un minore, cercò di investire Curvà, poi colpito con una pesante catena; successivamente, sarebbe stato il trentacinquenne ad impugnare la pistola che fece fuoco contro l’abitazione dei rivali, rischiando di colpire una giovane. Vendette reciproche, alimentate da stretti rapporti di parentela, che si scatenarono in pieno giorno, con il pericolo di generare conseguenze ancora più gravi. Per i due indagati è stata disposta la custodia cautelare in carcere.