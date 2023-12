L’assessore Caruso e il consigliere Di Dio dicono sì a Calenda, aderiscono ad Azione

Gela. Dopo l’uscita da Forza Italia, sono rimasti “neutrali” e nell’alleanza del sindaco Lucio Greco. Adesso, l’assessore Francesca Caruso e il consigliere Luigi Di Dio stanno per fare un passo ufficiale. Sono pronti ad aderire ad Azione, la creatura politica di Carlo Calenda. L’assessore e il consigliere sono reduci da un incontro avuto con lo stesso Calenda, con l’onorevole Giuseppe Castiglione e con il segretario provinciale di Azione, Federica Giorgio. Si costitiuirà il gruppo consiliare. “Inizieremo a lavorare da subito in città e in provincia in sinergia con il nostro segretario per rafforzare il partito e per essere forti e competitivi in vista del prossimo appuntamento elettorale che ci vedrà impegnati in primissima linea”, dice Di Dio. “Sono felice di entrare in Azione, un partito in crescita che supporta i territori, i suoi dirigenti e amministratori, nello svolgimento delle proprie mansioni. Mi metterò da subito al lavoro, come ho sempre fatto, per il territorio”, spiega l’assessore Caruso.