“Lavoratori stagionali come fantasmi senza diritti”, Filcams-Cgil: “Vero sfruttamento”

Gela. Hanno parlato con tanti lavoratori del settore del turismo, dei servizi e della ristorazione. Per i sindacalisti della Filcams-Cgil chi opera in queste attività si muove spesso come “un fantasma”: senza diritti e solo con il bisogno di mantenere il posto nonostante le condizioni “da sfruttamento”. Ieri, in città, è arrivato il camper della campagna “Mettiamo il turismo sottosopra”. I sindacalisti hanno fatto base sul lungomare Federico II di Svevia per poi spostarsi anche in altre zone. Come ha confermato il segretario provinciale della categoria, Nuccio Corallo, anche in città è alto il numero di lavoratori dei lidi e delle attività commerciali stagionali che di fatto non possono godere di alcun diritto ma devono invece sottostare solo al bisogno, anzitutto quello del lavoro da mantenere ma alle condizioni dettate esclusivamente da datori che spesso non applicano neppure i dettami principali dei contratti.