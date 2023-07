Lavori per migliorare? No, in via Riace buche e tombini sporgenti: “No c’è sicurezza”

Gela. I lavori per collocare la fibra ottica sono conclusi da tempo ma i residenti di via Riace, a Sant’Ippolito, non si sentono affatto in linea con standard quantomeno accettabili. La strada principale è stata lasciata in condizioni assai precarie. Il ripristino non pare per nulla a norma. I tombini sono fin troppo sporgenti e ci sono già stati incidenti, che hanno costretto alle cure anche bambini che giocano lungo quell’arteria stradale.