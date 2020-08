Le tragedie di Shakespeare “Amleto” e “Giulio Cesare” all’Eschilo Lab

Saranno Franco Longo, direttore artistico del teatro Eschilo e Stefano Rizzo, a leggere ed interpretare Amleto e Giulio Cesare di William Shakespeare, nell’ambito della rassegna “le storie, in una notte di mezza estate.

L’appuntamento è per martedì 25 agosto alle 21,30 all’Eschilo Lab. L’ingresso è gratuito fino ad esaurimento posti ma la mascherina è obbligatoria.

Amleto è una delle tragedie shakespeariane più conosciute e citate. È tra le opere più frequentemente rappresentate in quasi ogni paese occidentale ed è considerata un testo cruciale per attori maturi. Il monologo di Amleto “Essere o non essere” (atto III, scena I), il passaggio più famoso del dramma, vanta un’immensa gamma di interpretazioni sui palcoscenici di tutto il mondo. E’ una delle opere drammaturgiche più famose al mondo, tradotta in quasi tutte le lingue esistenti. È considerato dalla maggior parte dei critici il capolavoro assoluto di Shakespeare, nonché una delle più grandi opere della letteratura di tutti i tempi.