L’eccellenza alla “Verga”, la lezione spaziale dell’ingegnere Chiara Cocchiara

Per l’occasione da Roma si è collegato anche il senatore Pietro Lorefice che il 29 maggio proprio a Palazzo Madama ha presentato insieme a Chiara Cocchiara la richiesta di introdurre l’educazione spaziale nelle scuole. “I ragazzi della Verga sono stati veramente bravissimi, sono riuscito a realizzare un progetto veramente difficile con l’utilizzo dei guanti ,proprio come si fa nello spazio – ha poi aggiunto l’ingegnere – il mio sogno di lavorare in questo campo da un po’ di tempo si è accompagnato alla voglia di dare una formazione attraverso l’azienda Espace School affinché i ragazzi possano non solo immaginare ma partecipare in prima persona e che è sposto a conoscenze che vengono direttamente dallo spazio”. Nell’edizione 2022, è stata l’unica italiana ed europea a ricevere il Promise Award in occasione della Settimana mondiale dello Spazio, nella Silicon Valley in California, il più grande network internazionale e interdisciplinare di individui e aziende del settore spaziale annuncia la lista dei 20 professionisti under 35 (20 giovani sotto i 35 anni) che guideranno il settore spaziale nei prossimi anni. L’ingegnere spaziale ha premiato i vincitori del contest mentre i genitori degli studenti hanno organizzato un momento di pausa merenda/pre cena “stellare” in attesa che il cielo s’imbrunisse per permettere a turni l’osservazione delle stelle condotto dai tecnici del planetario di Palermo.