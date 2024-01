L’Ecoplast sfida la capolista Volley Valley per tornare sul podio

Gela. Il PalaLivatino sarà teatro sabato sera della sfida tra Ecoplast e Volley Valley. I biancorossi, quarti in classifica a quota 13 punti, affronteranno la capolista del girone B in quella che sarà probabilmente la sfida più importante dell’intera stagione. A prova di ciò basti pensare al fatto che l’Ecoplast non ha mai perso fra le mura amiche e la Volley Valley non è ancora mai stata battuta in campionato.