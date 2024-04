Volley, in scena al PalaLivatino la semifinale d’andata tra Ecoplast e Gupe

Gela. Dopo la clamorosa vittoria in rimonta di Termini Imerese col punteggio di 3-1, l’Ecoplast Volley si prepara per la complicata semifinale contro la Gupe Volley. La gara stavolta non sarà secca ma ci saranno due sfide, una al PalaLivatino e una allo Sporting Center di Catania. Servirà un’altra impresa nel doppio confronto contro gli etnei a capitan Palmeri e compagni, ormai abituati a questo tipo di partite e bravi ad entusiasmare gli spettatori al PalaLivatino, come dimostrato nel corso della stagione.