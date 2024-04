Ecoplast ospite della Curreri per il primo turno dei playoff di Serie C

“Abbiamo cominciato questa nuova stagione e quest’avventura con la grinta di sempre e con obiettivi ben precisi, con lo stesso gruppo di ragazzi cresciuti nella nostra società, gruppo che ha meritato le due promozioni consecutive – afferma coach Blanco – con l’innesto nel Roster di Sandro Caci e la permanenza mia non solo come tecnico ma anche come atleta a inizio stagione abbiamo puntato a fare un campionato di medio alta classifica essendo una matricola. Il nostro obbiettivo era di cercare di fare bene ,di divertirci e far divertire la gente che ci sostiene. Siamo riusciti a fare molto di più, chiudendo il campionato con bel 3-1 in casa del Messina che ci ha dato il pass per i playoff. Domenica sarà una gara molto difficile, nonostante le qualità tecniche e l’esperienza in categoria superiore di alcuni atleti avversari dobbiamo tener conto del fattore campo. Ci siamo allenati molto bene questa settimana, sono fiero dei risultati ottenuti come squadra e da ogni singolo atleta. Proveremo in tutti i modi a portare a casa la vittoria. Sarà una bella battaglia ricca di tensione e puro agonismo”.