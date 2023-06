Lega azzera tutti i vertici in provincia, Tardino: “Sguardo rivolto alle prossime sfide”

“Dopo l’impegno delle amministrative, inizia adesso la riorganizzazione del movimento in regione, che vogliamo costruire partendo da chi si è speso nelle varie competizioni elettorali, oggi come ieri e con chi, da militante, porta avanti il programma elettorale della Lega Salvini Premier in ogni occasione di incontro pubblico e privato. Abbiamo iniziato ieri dalla provincia di Caltanissetta – ha scritto Tardino – un momento di confronto che ha visto una numerosa partecipazione, inclusi i ragazzi della Lega Giovani, per fare il punto sull’organizzazione del partito in provincia, con lo sguardo rivolto alle prossime sfide e alle elezioni del 2024, che riguarderanno i comuni di Caltanissetta, Gela e Mazzarino. Presenti militanti storici, consiglieri e dirigenti, è stata l’occasione per azzerare tutte le cariche precedenti, presentare le nuove regole nazionali, parlare della campagna di tesseramento e dei prossimi passi che vedranno la ricostruzione del partito in provincia. Lieta di aver sentito, condiviso il modus operandi e di poter contare sui tanti che, come me, condividono la voglia di crescere senza rimanere arroccati in personalismi”.