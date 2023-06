“Greco mente sapendo di mentire, è isolato e senza futuro politico”, Gnoffo: “Smetta di fare il moralista”

Gela. “Il sindaco Greco mente sapendo di mentire. Forza Italia non aveva alcun bisogno che lui mi difendesse. Abbiamo lasciato la giunta e la maggioranza semplicemente perché non ha sostenuto il regolamento sul trasporto disabili e quindi ha disconosciuto l’azione della sua stessa amministrazione comunale”. L’ex assessore ai servizi sociali Nadia Gnoffo, dirigente provinciale azzurra, non ha per nulla condiviso la veemente uscita pubblica dell’avvocato Greco, oggi ufficialmente rientrato a Palazzo di Città. Il sindaco è andato dritto al bersaglio politico. “Forza Italia ha tradito la città – ha detto – sono scappati non appena hanno compreso che la situazione finanziaria si stava aggravando”. “Sono parole imbarazzanti – continua Gnoffo – ormai, il sindaco è isolato. Non ha alcun futuro politico e anche chi gli sta accanto non sta progettando un futuro politico insieme a lui. Ne dovrebbe prendere atto”. Gnoffo ritorna sulle turbolenti settimane che anticiparono il divorzio tra il suo partito e il sindaco. “Nessuno chiese che mi difendesse, so farlo benissimo da sola – continua – però, quantomeno avrebbe dovuto prendere posizione visto che ero sotto attacco da parte dei consiglieri che lo sostengono. Invece, mi chiese di ritirare il regolamento e addirittura, una volta, di non presentarmi in aula per non indispettire i suoi consiglieri. Il suo progetto politico non esiste più”. Greco, nel corso della conferenza stampa, ha insistito anche sugli interessi “politico-affaristici” di alcuni consiglieri di Fratelli d’Italia. “La smetta di fare il moralista sulla vicenda dell’Ipab – continua Gnoffo – c’è un procedimento in corso ed è giusto attenderne l’esito. Sa bene invece che nella sua maggioranza ci sono un assessore e un consigliere, diretta espressione di uno dei coinvolti in quella stessa indagine”.