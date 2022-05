Lega, vertice con Vecchio: Alabiso, “un candidato per regionali, Greco? Nessun contatto”

Gela. “Un candidato gelese per l’Ars”. I leghisti locali vogliono avere un ruolo nella corsa alle prossime regionali e l’hanno ribadito durante un vertice tenutosi ad inizio settimana, alla presenza del neo coordinatore provinciale Michele Vecchio. “Con la situazione attuale – dice il coordinatore cittadino Emanuele Alabiso – fare previsioni non è affatto semplice. La Lega è inserita in un soggetto politico più ampio, “Prima l’Italia”, e anche sulle scelte che riguarderanno il candidato alla presidenza della Regione non ci sono vere conclusioni. Penso che qualcosa di più chiaro si avrà solo dopo le amministrative. La Lega locale, comunque, punta ad avere un proprio candidato”. Dalle amministrative al prossimo referendum, i salviniani hanno toccato più punti. Tre anni fa, il partito locale ha espresso il candidato a sindaco, battuto al ballottaggio dalla coalizione dell’avvocato Lucio Greco. Il futuro, anche più immediato, è in divenire. Alabiso esclude piste che portino a convergenze con l’amministrazione comunale. La sua presenza, insieme al sindaco, alla conferenza stampa per le celebrazioni del 10 luglio è vista solo come la risposta ad un invito istituzionale. “Sono stato io a presentare la mozione per avere una celebrazione di alto livello in occasione dell’ottantesimo anniversario, che cadrà il prossimo anno – dice – sono stato invitato per questa ragione. Alla città, dobbiamo lasciare una manifestazione che coinvolga anche il presidente della Repubblica. Il valore storico dello sbarco alleato è innegabile”. Nessun contatto di altro tipo con il sindaco. “Il sindaco Greco non ci ha mai cercati né abbiamo mai avuto intenzione di entrare a far parte dell’amministrazione comunale. Non si è fatto vivo neanche quando il partito regionale, forse, avrebbe potuto dare indicazioni diverse. Ormai, è decisamente tardi”, aggiunge l’esponente salviniano. Il consigliere leghista tira conclusioni politiche decisamente negative, riferendosi allo stato della maggioranza.