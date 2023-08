Lo Giudice vicino al Gela, in arrivo 5 acquisti

Tanti invece gli addii, partendo dai centrocampisti Mauro e Pira, entrambi in direzione Vittoria, voluti fortemente dal DS Marco Cammarata, anche lui al Gela l’anno scorso. A seguire i due gelesi altri due ex compagni: il centravanti Tony Scerra, l’anno scorso decisivo allo stadio “Gianni Cosimo” di Vittoria per l’ 1-0 dei biancazzurri, e il promettente terzino sinistro Rocco Riggio. Si aggregheranno alla squadra per il ritiro anche 4-5 giocatori in prova. Se convinceranno mister Fausciana e la società saranno tesserati. Annunciati tra l’altro i tre allenamenti congiunti della squadra. Il primo, che vedrà coinvolte Gela e Niscemi, si terrà al Vincenzo Presti, sarà alle 17:30 e sarà soprattutto l’unico allenamento casalingo. Il sabato successivo si svolgerà il secondo allenamento e sarà allo stadio “Esseneto” di Agrigento. A prenderne parte sarà l’Akragas. Il terzo e ultimo allenamento congiunto, di sabato 19 agosto, si svolgerà allo stadio comunale di Mazzarrone.