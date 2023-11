Lo zoccolo duro azzurro rivendica il ruolo, Pepe: “FI è una sola, il riferimento è Mancuso”

Gela. Il fine settimana dei forzisti è stato segnato dalla convention di Taormina e da una certa tendenza a fare la conta di presenti e assenti. C’era sicuramente il presidente del consiglio comunale Salvatore Sammito, che pur non avendo mai aderito ufficialmente al partito ha ribadito di “rivedersi” nel progetto azzurro. Il gruppo locale comunque rimane ancorato al rapporto con il parlamentare Ars Michele Mancuso. Non c’è una Forza Italia a due velocità, così spiega il coordinatore locale Vincenzo Pepe. “A scanso di equivoci, vorrei precisare che in città esiste una sola Forza Italia e come riferimento proviciale abbiamo il nostro coordinatore, l’onorevole Michele Mancuso. Se qualcuno vuole far passare messaggi di divisione si sbaglia di grosso – dice Pepe – ogni provincia ha i suoi onorevoli di riferimento, l’onorevole Falcone è il riferimento dei forzisti della provincia di Catania, l’onorevole Bernadette Grasso è il riferimento dei forzisti della provincia di Messina e ripeto l’onorevole Michele Mancuso è il nostro riferimento sul territorio”.