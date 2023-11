Il Presti diventa di conquista, il Gela crolla in casa col Mazzarrone 3-2

Gela. Il Gela cade in casa per la seconda volta consecutiva, stavolta contro il Mazzarrone. Tante disattenzioni puniscono la squadra di mister Fausciana, che perde per 3-2. A segnare Reale, Resouf, Bojang, Tomasello e Abate nel finale.

Un brutto Gela, che sbaglia tutto. Disordinato tatticamente, svagato e confuso. Si salvano solo Resouf ed in parte Lo Giudice, triplicato nelle marcature. Per il resto notte fonda. Un ko inaspettato, che ha indispettito i tifosi, che hanno chiamato a raccolta la squadra a fine partita.

Ci sarà da riflettere perché oggi non ha funzionato nulla ed anche la difesa è apparsa stranamente fragile. Centrocampo in totale balia degli avversari, che hanno fatto l’indispensabile per vincere con facilità e con pieno merito. Abate lasciato solo e cross dalla trequarti inutili. Tutte le volte che Resouf e Lo Giudice sono scappati sulla linea esterna sono arrivati pericoli. Troppo tardi però.