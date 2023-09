“Luminarie e paliantino ci saranno”, Incardona: “Non è vero che Comune non contribuisce a iniziative”

Gela. Luminarie e paliantino ci saranno. In vista della festa patronale, in aula consiliare, l’assessore Salvatore Incardona ha spiegato che le tradizioni saranno rispettate, quasi esclusivamente attraverso donazioni private. Domani, lo stesso assessore avrà un incontro con don Vincenzo Cultraro. I fuochi d’artificio saranno coperti con altre donazioni private. “Volevo sottolineare che in un periodo molto difficile per i conti del municipio – ha spiegato Incardona – non è per nulla vero che il Comune non contribuisce alle iniziative in città. Garantiamo i piani di sicurezza, facendo risparmiare non meno di duemila euro agli organizzatori”. Il consigliere comunale Gabriele Pellegrino, che per primo ha proposto un intervento a sostegno della festa patronale attraverso le indennità istituzionali, ha riproposto la disponibilità. Sembra però che i contributi privati possano assicurare la copertura dei costi. “Il paliantino ha ricevuto tutti i pareri favorevoli – ha aggiunto Incardona – si procederà con la collocazione della struttura. Le luminarie verranno collocate”.