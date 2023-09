Piano costruttivo nella zona di via Rio de Janeiro, Comune concederà diritto superficie a cooperativa

Gela. Sono trascorsi sedici anni dall’approvazione in consiglio comunale del piano costruttivo e della relativa convenzione tra la coop “Edilizia mare” e il municipio. Nonostante il tempo trascorso, la cooperativa continua ad avere un forte interesse affinché il piano edilizio veda la luce. Due anni fa, gli uffici tecnici del Comune presero atto della conformità urbanistica, per un progetto con dieci “alloggi sociali”, ubicato nella zona di via Rio de Janeiro, tra Scavone e via Mare. Gli uffici del settore urbanistica, adesso, hanno autorizzato il passo successivo. A luglio, la cooperativa ha formalizzato l’acquisto delle aree che cederà al Comune. Palazzo di Città, a sua volta, sulla base della convenzione approvata sedici anni fa dall’assise civica, concederà il diritto di superficie alla cooperativa per le aree nelle quali sono previste le costruzioni e le “aree pertinenziali”. Si attende la firma del relativo atto.