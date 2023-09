FdI in aula su costi eventi, “amministrazione ha mentito”: Incardona, “non usate royalties”

“Non sono stati usati fondi delle royalties e le manifestazioni sono state coperte con sponsorizzazioni”. Sugli eventi dello sbarco e non solo c’è stato un ulteriore dibattito in aula consiliare su interrogazione dei consiglieri comunali di Fratelli d’Italia Salvatore Scerra, Vincenzo Casciana, Pierpaolo Grisanti e Ignazio Raniolo. L’assessore Salvatore Incardona ha sottolineato che “per il concerto della guardia di finanza è stata necessaria una somma di circa 42 mila euro e poco più di 7 mila euro per il concerto di Angelo Famao”. “Eventi coperti da sponsorizzazione di Eni per un totale di circa 59 mila euro”, ha continuato l’esponente della giunta Greco. I meloniani però hanno cercato di avere ulteriori approfondimenti anche rispetto alla “Notte bianca”. “Lo striscione di Impianti Srr – ha continuato Incardona – rientra in un percorso di sensibilizzazione a favore della raccolta differenziata. C’era anche un punto informativo. Non si tratta di un contratto di sponsorizzazione”. Scerra ha insistito sul “fallimento” dell’amministrazione che non è riuscita ad assicurare alcun cartellone di eventi per l’estate.