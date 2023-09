Macchitella lab, Greco: “Momento importante, si evitino speculazioni politiche”

Gela. La prossima settimana sarà importante per le eventuali evoluzioni del progetto Macchitella Lab. Martedì, è fissata una riunione indetta dal sindaco Lucio Greco. Allo stesso tavolo, Eni e Kore. L’ex casa albergo riqualificata ad oggi non ha mai avuto la finalità ipotizzata, né come incubatore di start up né per ospitare corsi universitari. Il sindaco conferma che il progetto è prioritario e allo stesso tempo invita tutti a non dare priorità a mosse politiche. “Quello di Macchitella Lab è uno dei primi progetti importanti su cui la mia amministrazione ha puntato fortemente, accelerando tutte le procedure che permettessero la ristrutturazione dell’edificio, oggi completato e pronto ad essere utilizzato per tutte le attività programmate. Ora che siamo vicini al traguardo finale, dovremmo però evitare di assumere atteggiamenti semplicistici e propagandistici. Ci troviamo infatti di fronte ad una vicenda complessa perché, ad essere coinvolti, sono più soggetti, Comune, Eni e università Kore, che devono trovare una intesa nel rispetto ovviamente dei propri interessi. Per questo ho convocato – dice il sindaco – per martedì 12 settembre una riunione con i vertici delle parti interessate, al fine di definire tutti gli accordi attuativi che permettano la conclusione della trattativa e potere così iniziare l’iter organizzativo. È una tappa significativa per la città, con ricadute positive sul piano sociale, economico e culturale”. Giovedì, invece, la vicenda ritorna in consiglio comunale.