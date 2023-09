Esordio con vittoria per il Gela, 2-0 al Paternò: decidono Abate e Lo Giudice

Gela. Il Gela vince il primo match della stagione di Eccellenza. Il risultato finale contro il Paternò è di 2-0 in favore dei biancazzurri. Al 20’ il centrocampista Tomaino, su contropiede, conquista un calcio di rigore, realizzato dal numero 9 Simone Abate, che timbra il primo cartellino della stagione 2023-2024. Dopo un quarto d’ora arriva un lancio dalla difesa per Rosario Tuvé, che percorre tutta la fascia sinistra e, rientrando sul destro, mette il pallone in mezzo per Lo Giudice, che col destro la piazza sul secondo palo. Nel secondo tempo poche emozioni, unica nota l’espulsione rimediata dal classe 2005 Federico Rechichi.