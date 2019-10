Manager rifiuti, Siciliano si tira fuori dai giochi: “Non sono mai stato interessato all’incarico”

Siciliano sembra rivolgersi proprio ai sindaci della Srr4 chiedendo che “il principio di trasparenza e meritocrazia sia rispettato anche nella selezione del personale, tenendo presente che la regione ha da qualche mese ultimato un percorso di formazione e certificazione di figure professionali, addette alla selezione dei rifiuti, compresi tanti concittadini che hanno perso il lavoro con la chiusura della raffineria”. L’ex vice sindaco chiede però lumi sulle procedure di gara, destinate all’affidamento dell’appalto rifiuti. “Che fine ha fatto la gara pubblica per l’affidamento pluriennale del servizio – conclude – alla quale è stata preferita una procedura per il solito affidamento temporaneo, con un frazionamento in lotti che sa tanto di frazionamento di appalto pubblico con valore sopra soglia comunitaria. Spero di non ritrovarci nuovamente con una gestione temporanea ma a tempo indeterminato, come capita dal 2014”. Siciliano prende le distanze dal valzer delle nomine ma lancia precise indicazioni, anche politiche.