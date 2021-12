Mancano Covid hotel e Rsa per anziani positivi, Damante ha scritto al manager Asp

Gela. Lunedì, abbiamo riferito del caso di un’anziana, risultata positiva al Covid, ma asintomatica, costretta a rimanere al “Vittorio Emanuele”, per evitare di diffondere il contagio. Vive insieme alle badanti e per impedire che potesse diffondere il contagio, non avendo altre soluzioni abitative, è stato deciso di trattenerla in ospedale. Il problema vero è che in città mancano Covid hotel e Rsa, che possano accogliere pazienti Covid. Seppur sia assai elevato il numero dei contagi, non si è ancora provveduto. Una questione che è stata ripresa dal deputato regionale grillino Ketty Damante. La parlamentare Ars ha scritto al manager Asp Alessandro Caltagirone. Chiede di avere riscontri sulla mancata attivazione di Covid hotel e Rsa, per pazienti positivi al Covid, soprattutto quando si tratta di anziani e soggetti fragili. La nota è stata inoltrata ai vertici dell’Asp, in attesa che possa esserci una risposta. Il caso dell’anziana, peraltro, pare non sia l’unico. Nonostante gli avvisi pubblicati, per individuare strutture idonee sul territorio, ad oggi non sono mai partiti i Covid hotel né sono stati attivate Rsa, per pazienti positivi al Covid.