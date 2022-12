Manovra, al Senato domani discussione e giovedì votazione

ROMA (ITALPRESS) – “La conferenza dei capigruppo ha deliberato all’unanimità di procedere domani con la discussione generale e dopodomani alle 9 di aprire la seduta con le dichiarazioni di voto, la successiva votazione per appello nominale e poi la votazione finale”. Lo ha detto il presidente del Senato, Ignazio La Russa, in Aula prima di sospendere nuovamente la seduta dopo la conferenza dei capigruppo. “Adesso la commissione Bilancio sta lavorando, non appena avrà licenziato la relazione tecnica ce la dà, veniamo di nuovo in Aula, la leggiamo, ma dura pochi minuti. A quel punto sarà ufficialmente aperta la sessione di bilancio del Senato, che si chiude con le dichiarazioni di voto e con ripresa televisiva dalle ore 9 e poi con le successive votazioni”, ha aggiunto.(ITALPRESS).-foto agenziafotogramma.it-