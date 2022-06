Manutenzione viaria, nuovi interventi: Morselli, “in via Niscemi lavoro non rinviabile”

Gela. A Palazzo di Città c’è attenzione sulla manutenzione straordinaria della viabilità. Ieri pomeriggio, una nuova gara è stata aggiudicata alla “NT Costruzioni srl” di Terme Vigliatore, nell’ambito dell’Accordo Quadro attraverso cui sono stati accesi dei mutui con Cassa Depositi e Prestiti per il biennio 2022-2023. Uno di questi riguarda proprio la manutenzione straordinaria delle arterie cittadine che, dal centro alla periferia, passando per Caposoprano (dove si registrano numerosi danni legati a lavori condotti in passato dai gestori), hanno maggiormente bisogno di interventi di riqualificazione. In attesa di tutti gli adempimenti amministrativi per l’affidamento dei lavori, il settore lavori pubblici sta procedendo ad una ricognizione delle strade che presentano le maggiori criticità e che da anni non vengono inserite in progetti finalizzati alla sistemazione. “E’ davvero importante – commenta l’assessore Romina Morselli – l’attività che, in questi mesi, stiamo portando avanti per restituire decoro alle nostre strade. Non appena lo avremo ultimato, inizieremo quello per tutti i lavori da effettuare nel 2023. Per questo, sto nuovamente incontrando tutti i gestori per capire in che modo stanno articolando la loro programmazione. Ho intenzione di recarmi personalmente in tutte le zone oggetto di ripristino, a dimostrazione dell’attenzione massima che l’amministrazione vuole riservare alla verifica delle regolarità nelle opere di ripristino, dalle tecniche utilizzate ai materiali usati”.