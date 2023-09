Maxi parco agrofotovoltaico, Regione autorizza: investimento in contrada Badia Collegio

Gela. La capacità potenziale è tra le più consistenti fra tutti i progetti che in questi anni sono stati proposti per investimenti nel comparto dell’agrofotovoltaico sul territorio locale. La Regione, attraverso l’assessorato all’energia, ha autorizzato la realizzazione di un sistema definito “eco-agro-fotovoltaico” in contrada Badia Collegio. Negli scorsi mesi, sempre gli uffici palermitani, a seguito della valutazione della commissione tecnica specialistica, avevano già rilasciato le autorizzazioni per la compatibilità ambientale. Il parco della Pv Freyr srl, con sede legale in provincia di Enna, avrà una capacità produttiva praticamente analoga a quella del polo “Ciliegino”: non vide mai la luce ma dieci anni fa si poneva come uno dei principali interventi nel settore europeo. Poi, non se ne fece più nulla con tutte le conseguenze del caso. Il progetto della società ennese ricade in aree agricole acquisite dal gruppo. Si tratta di un’iniziativa imprenditoriale che mette insieme la holding “Sycamore capital ltd” e la “Ambiens srl” (il cui amministratore è anche alla testa della Pv Freyr). A conclusione delle verifiche, il dipartimento dell’energia ha emesso il provvedimento autorizzativo. Il sistema è da 87,96 Mwp.