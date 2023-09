Medi group, confronto tra il commissario e i sindacati: prima verifica dopo la ripartenza

Gela. L’incontro l’ha voluto il professionista incaricato, in questo periodo, di portare avanti le sorti di Medi gruop construction. L’azienda edile, a seguito del fallimento, è coordinata dal commissario Giuseppe Barletta che ieri ha avuto un confronto con le organizzazioni sindacali, confederali e di categoria. Le segreterie di Cgil, Cisl e Uil e delle sigle di settore, Fillea, Filca e Feneal, hanno attivamente partecipato alla fase di trattativa che ha poi portato alla ripresa. Di fatto, è stata l’occasione per tirare le prime somme, dopo circa un mese di attività, successiva alla lunga protesta degli operai e alla ripartenza sotto commissariamento. Pare che sia emersa la volontà di tutte le parti di proseguire lungo la direzione tracciata, nel rispetto della concertazione con i dipendenti e con le organizzazioni sindacali. L’azienda ha riattivato i cantieri in raffineria, con Eni che ha confermato i contratti. Non tutti gli operai hanno optato per un ritorno ma gran parte ha alla fine accettato di sostenere questa fase. Non è da escludere che come capitato per il mese di agosto, anche per quello in corso il commissario possa ottenere l’assenso al versamento di un acconto sulle retribuzioni.