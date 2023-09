Rete idrica, potenziamento sistema Vittoria-Gela: conferma finanziamento da oltre tre milioni

Gela. E’ uno degli investimenti che rientra tra le opere “strategiche” nel programma di Siciliacque per il territorio locale. Il potenziamento del sistema Vittoria-Gela è stato progettato con l’obiettivo di “aumentare la portata veicolata per sopperire agli eventi di insufficienza o addirittura di interruzione del servizio idrico”, così riporta una relazione della società che controlla il sovrambito. La copertura finanziaria, per oltre tre milioni di euro, è stata confermata dagli uffici tecnici della Regione. A luglio, il ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha disposto, con provvedimento ufficiale, l’assegnazione delle somme per il progetto, per un totale di poco più di tre milioni di euro, da fondi Fsc-anticipazioni 2021-2027. Il resto dell’importo complessivo (per circa 436 mila euro) è assicurato invece dagli stanziamenti della delibera Cipe 55 del 2016.