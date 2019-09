Meridione colonizzato con coltelli e camorristi a capo dei seggi elettorali

Gela. Abbiamo letto il testo “Palermo 1815-1860” del professore Augusto Marinelli e, con nostra grande sorpresa, apprendiamo che l’autore si muove alla stessa logica degli scrittori finanziati dal governo inglese per denigrare il regno Borbonico pre-unitario. Regno colonizzato dai piemontesi. A Palermo, come in molte parti della Sicilia, mancava una classe operaia specializzata e scuole in grado di fornire manodopera qualificata alle imprese e, secondo dati forniti dallo studioso Marinelli, la manodopera specializzata, proveniva da Napoli, Livorno, Milano e perfino dalla Francia e dalla Svizzera. Noi aggiungiamo anche da Torino e da Genova (visto che le fabbriche specializzate esistevano solo nel nord dell’Italia progredita e all’avanguardia del mondo economico dell’epoca). Il prof. Marinelli, oggi fa finta di non conoscere autori come Michele Vocino, De Sivo, Angelo Forgione, Giordano Bruno Guerri, Antonio Ciano, Nicola Zitara e tanti altri ricercatori corretti che si sono prodigati a mettere in evidenza le difformità esistenti tra nord e sud fino al 1860. Cita autori come Rosario Romeo o Mario Rizzari, esponenti della cultura democratica e progressista catanese allora convinti che “un pesante disagio economico e sociale affligge sia i lavoratori che i proprietari delle industrie esistenti nell’isola”. Di corbellerie il prof. Marinelli, né ha raccontate tante, ma quelle scritte nel libro “Palermo 1815 1860”, raggiungono vette eccelse. Che il Regno delle Due Sicilie, fosse tra gli stati Italiani fino al 1860, quello più all’avanguardia dell’Italia di allora non è stato smentito da nessuno, tranne dagli studiosi prezzolati e venduti al potere dominante, particolarmente se si tratta di studiosi meridionali, proiettati a raggiungere vette estreme alla guida di questa Italia, mai unificata e ridotta a serva dell’Europa con più di 5 milioni di poveri, senza possibilità di sviluppo.

Il regno delle due Sicilie, prima della colonizzazione, eccelleva in tutti i campi dell’attività produttiva, economica e sociale. Infatti, i primati fieristici, industriali, navali, ferroviari, culturali di vario tipo, appartengono al regno dei Borboni. Dopo l’unificazione, a cominciare dal governo di Cavour, tutto cambia e nelle elezioni che si svolsero all’inizio del 1861 con i due partiti di maggioranza capeggiati da Cavour e Mazzini provocarono un caos politico tremendo. Una legge elettorale che permetteva di rappresentare 20.000.000 di italiani a solo il 2% della popolazione votante, aiutata dai coltelli e dalle bastonate, avendo come capi dei collegi elettorali solo i camorristi d’Italia.

Cavour voleva che gli eletti approvassero le sue idee, Mazzini li voleva vicini alle sue idee repubblicane e la lotta fu tremenda. Il Mazzini utilizzava Garibaldi e il Cavour aveva D. Liborio a Napoli e La Farina in Sicilia, a cui faceva pervenire denaro a cassette. Nel trambusto Cavour riuscì a fare eleggere Urbano Rattazzi presidente, suo acerrimo nemico fino dal 1848. I vari governi che si sono succeduti hanno avuto un solo obiettivo rendere il meridione sempre più povero, senza possibilità di sviluppo e tutti i grandi economisti, particolarmente meridionali, hanno trovato i cardini essenziali per ottenere questo risultato: un primo elemento è stato quello di trasferire tutte le banche ed assicurazioni al nord, in poche parole tutta la raccolta del risparmio nazionale. Finalmente l’hanno raggiunta chiudendo, a conclusione, il banco di Napoli, il banco di Sicilia, le casse centrali di risparmio e società di raccolta fondi, tranne le banche di credito cooperative, non ritenute pericolose, ma ultimamente abbiamo sentito una proposta del governo Renzi di trasformarle in spa per permettere alla grosse strutture del nord di incorporarle;

Un secondo punto fu la costruzione delle infrastrutture, per permettere la circolazione veloce delle merci, raggiunta sempre scippando il sud e chiaramente costruendo rete stradali e ferroviarie importanti;

Un terzo punto è costituito dalla costruzione e utilizzo delle eccellenze sempre al nord, raggiunto senza nessuna opposizione dei meridionali. Ottenuti questi risultati, possono continuare a dire che siamo un popolo che si piange addosso, senza schiena dorsale e impegnato ad aspettare che il frutto caschi maturo dall’albero per raccoglierlo senza fatica. La teoria della massima occupazione Keynesiana, può essere applicata, basta conoscerne le regole. I nostri scrittori, pensatori e politici, sono preoccupati di altro e non trovano il tempo per dedicarlo alla soluzione di questi problemi, sono interessati ad emergere per fare carriera e letteralmente se ne fregano del prossimo e del meridione in particolare.