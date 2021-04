Messa in sicurezza del Pontile sbarcatoio, Comune e Demanio incerti sulle competenze

Gela. Il futuro del pontile sbarcatoio deve passare prima di tutto da un intervento di messa in sicurezza urgente, come ribadito da Giuseppe Donato, comandante della Capitaneria di porto.

Stamattina, tutti i rappresentanti degli enti chiamati a garantire un futuro allo storico pontile sbarcatoio, interessato da un crollo che lascia presagire ad una demolizione, hanno organizzato una riunione in spiaggia che ha messo in evidenza una situazione di stallo imbarazzante, anche rispetto alla riunione che si era tenuta lo scorso anno. Da allora non è stato fatto nulla e nemmeno chiarito chi e come deve intervenire tra Demanio marittimo e amministrazione comunale, dopo l’ottenimento nel 2014 della concessione al Comune, come stabilito dall’articolo 34 del codice della navigazione. “Devono concludere un ultima verifica – dice Duilio Alongi – per fare luce su questo articolo 34 che dava al Comune l’uso della struttura e capire chi e come si deve intervenire”.