“Metodo” Greco non decolla, programma fermo: “arcobaleno” in forte crisi

Gela. Dai “personaggi compromessi con la mafia” che starebbero puntando a minare l’azione della sua giunta alla crisi con il Partito Democratico. Sono stati giorni, gli ennesimi, di forti fibrillazioni in municipio. Il sindaco Lucio Greco, ormai da tempo, ha un lungo elenco di emergenze da sbrogliare, anche politiche. Ad oggi, più che risolte sono state solo tacitate e nulla più. Un anno fa, probabilmente, non si sarebbe aspettato di trovarsi davanti ad una città che oltre ai ritardi abissali di sempre, deve pure scontare l’ultimo affronto causato da una gestione amministrativa troppo frammentata. Ancora tante zone sono in emergenza, mancano interventi di bonifica e pulizia e i servizi di base sono più che carenti. E’ una delle forti critiche che i dem gli hanno rivolto. I democratici, di punto in bianco, si sono visti davanti un assessore all’ambiente, con delega ai rifiuti (Grazia Robilatte è il loro riferimento in giunta) e uno al decoro urbano (Giuseppe Licata è arrivato in municipio solo con una seconda tornata di nomine ed è molto vicino al gruppo dei fedelissimi di Greco). Una sovrapposizione che sembra politica e poco gestionale. Non è l’unico nodo del contendere e non sono solo i dirigenti de Pd a lamentarsi della linea Greco. Teoricamente, il sindaco ha piglio da “generale”, ma di fatto i “commilitoni” politici lo hanno più volte richiamato all’ordine. Quello della pulizia della città è forse l’aspetto che più risalta agli occhi di cittadini che si attenderebbero almeno di poter vivere senza l’assillo di interi quartieri lasciati all’abbandono. Nella rubrica politica degli alleati, invece, il conto è molto più lungo. I rapporti con Eni (che si muovono tra fasi di attacco all’arma bianca e richieste di aiuti e tavoli di concertazione), le infrastrutture che non decollano (ormai il caso del porto rifugio è una specie di revival buono per ogni stagione), i soldi tagliati del “Patto per il Sud”, liste su liste di esperti e professionisti (non si comprende bene la finalità di una proliferazione di nomi da collocare chissà dove), il caso degli incarichi legali, gli accordi conclusi senza che la gran parte degli alleati ne sappia nulla, una pianificazione che non decolla (nonostante il sindaco si sia dotato anche di un consulente), la “svolta” sulla gestione idrica che non c’è mai stata, rapporti istituzionali con la Regione e il governo nazionale piuttosto ondivaghi, tutto contornato da una crisi sanitaria che nessuno avrebbe mai potuto prevedere ma che non può fare da paravento, sempre e comunque . Non è solo il Pd che chiede a Greco di mettere le cose in chiaro. In un anno, segnali ce ne sono stati diversi, compreso l’addio di alcuni ex fedelissimi, passati in gruppi, sempre di maggioranza, ma molto più critici rispetto al metodo Greco.