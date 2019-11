MIHAJLOVIC SOTTOPOSTO A TRAPIANTO DI MIDOLLO OSSEO

BOLOGNA (ITALPRESS) – Lo scorso 29 ottobre Sinisa Mihajlovic è stato sottoposto “a trapianto di midollo osseo da donatore non familiare”. A renderlo noto, attraverso il Bologna, è l’ospedale Sant’Orsola dove il tecnico serbo è in cura dallo scorso luglio dopo aver contratto la leucemia. “Le condizioni generali del paziente e gli esami ematologici sono soddisfacenti”, si legge ancora nella nota dove si precisa che Mihajlovic è stato dimesso oggi “dall’Istituto di Ematologia Seragnoli”.

Il tecnico dei felsinei aveva lasciato l’ospedale già mercoledì, come aveva rivelato la moglie Arianna su Instagram postando una foto di entrambi fuori dal Sant’Orsola (“Piu’ bella cosa non c’è… Si torna a casa”). Ieri, invece, si era recato a Casteldebole per parlare alla squadra e assistere all’allenamento. Finora Mihajlovic è stato presente in panchina in quattro gare su 12, ovvero le partite contro Verona, Spal, Lazio e Juve.

