Minore intercettato in carcere, “ha commesso furti in abitazione”: assolto

Gela. Le accuse gli vennero mosse a seguito di alcune intercettazioni effettuate nel carcere minorile di Caltanissetta. Un giovane gelese, arrestato per una rapina in una tabaccheria di via Crispi, pare avesse parlato anche di alcuni furti in abitazione. Per uno di quelli, è finito a processo, con l’accusa di aver portato via, da un’abitazione privata, diversi monili in oro. E’ arrivata però l’assoluzione, pronunciata dai giudici minorili del tribunale di Caltanissetta. La difesa ha provato che non furono mai acquisite prove certe del suo coinvolgimento. Anche orari e giorni non coinciderebbero, almeno quelli riportati negli atti dei pm della procura nissena. Allo stesso tempo, il giovane intercettato in carcere ha escluso di aver mai messo a segno il furto, al quale invece sono risaliti gli investigatori.