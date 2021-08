“Misure anti-Covid violate negli eventi”, Pellegrino: “Dimissioni o sfiducia a Greco”

Gela. “L’amministrazione comunale, in una fase così complessa per l’emergenza Covid, dovrebbe spingere su iniziative che favoriscano l’incremento della vaccinazione. Non può permettersi di organizzare eventi, con assembramenti non consentiti e che infrangono le misure di prevenzione”. Il consigliere comunale di “Avanti Gela” Gabriele Pellegrino, ritornando sulle ultime polemiche montate dopo la diffusione di alcuni scatti che immortalano un evento tenutosi alle Mura Timoleontee, spiega che il sindaco “dovrebbe scusarsi con la città”. “Il primo cittadino e l’assessore che ha organizzato l’evento devono scusarsi – aggiunge – se non lo faranno, allora che si dimettano. E’ inaccettabile organizzare eventi che mettono a rischio la salute di tutti noi, solo per avere un ritorno elettorale. Se non riescono ad organizzare eventi sicuri, nel pieno rispetto dei protocolli anti-Covid, chiedano aiuto a chi sa farlo. Il sindaco deve prendere provvedimenti”. Secondo Pellegrino, sono stati superati i limiti.