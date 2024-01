“Mondo opposto”, Ferranti lascia il carcere: riesame ha disposto gli arresti domiciliari

Gela. Ieri, la quasi totalità degli indagati nel blitz antimafia “Mondo opposto” si è rivolta ai giudici del riesame di Caltanissetta, nel tentativo di arrivare ad una rivalutazione delle proprie posizioni, a partire dalle misure restrittive in atto. Per gli investigatori, a Niscemi i fratelli Alberto Musto e Sergio Musto avevano ripreso il comando della famiglia di mafia e intorno a loro avrebbero gravitato diversi dei coinvolti, raggiunti dai provvedimenti emessi dal gip su richiesta dei pm della Dda nissena. Nelle scorse ore, è stata disposta la revoca della detenzione in carcere per Gianni Ferranti. Gli sono stati concessi i domiciliari. E’ stato in parte accolto il ricorso avanzato dai difensori, gli avvocati Joseph Donegani e Francesco Mascali.