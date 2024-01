Gela in emergenza con il Real Siracusa

Mister Fausciana avrà gli uomini contati domenica, con Tomaino che ha svolto la seduta di allenamento in differenziato e Trentacoste e Bellomo out per problemi muscolari. Probabile riconferma dunque per i titolari di domenica scorsa, con Veca e Tuvé che restano di fatto gli unici terzini disponibili per il tecnico gelese. In caso di forfait da parte di Tomaino spazio a Rechichi, Treppiedi e uno tra Alves e Ferrigno, con quest’ultimo che ha fatto il suo ingresso in campo a Paternò proprio al posto del brasiliano. Notizia delle ultime ore l’ammenda del giudice sportivo nei confronti del Gela di € 250,00 per reiterato lancio di petardi e fumogeni sul terreno di giuoco, da parte di propri sostenitori e per gravi manifestazioni di intemperanza da parte degli stessi nei confronti di sostenitori avversari.