“Moralità, lavoro e ambiente”, Di Cristina: “Giù le maschere, destra si confronti su temi”

Gela. “Il centrodestra si confronti sui temi”. Nel rush finale che porterà al deposito delle liste, in vista della tornata elettorale di fine settembre, il segretario provinciale dem Peppe Di Cristina rilancia la “questione Gela”. “La nostra lista per l’Ars è chiusa e siamo convinti che sia forte – dice – ora, però, bisogna discutere di temi. Non ci si può nascondere dietre le maschere. A partire dall’ambiente. La nostra posizione è netta. Non ci sarà alcun inceneritore in città, in qualsiasi modo venga chiamato. Il centrodestra, invece, ha scelto questo territorio per la realizzazione dell’impianto che dovrà trattare tutti i rifiuti della Sicilia occidentale. Il governo uscente, per oltre un anno, ha messo sottopressione Timpazzo, facendo arrivare rifiuti da tutta l’isola, e non contento ha deciso di ubicare sul territorio un impianto che avrà un impatto pesante. Noi non lo permetteremo. Non si posso realizzare impianti di questo tipo in un’area Sin”. Secondo l’esponente dem, che si presenta per l’Ars, un passaggio decisivo è quello della sanità. “Cosa hanno fatto il centrodestra e il governo regionale in questi cinque anni? Hanno depotenziato il nostro ospedale, tagliando e riducendo su tutto. Reparti chiusi e personale ridotto ai minimi termini – aggiunge – sono stati creati potentati inaccettabili”. L’appello di Di Cristina tocca altri due capisaldi del programma dem. “Come fa il centrodestra a parlare di lavoro quando il governo Musumeci, con il sostegno di esponenti istituzionali locali ora candidati, ha tagliato fondi enormi per la città, a partire da quelli del “Patto per il Sud”?”, aggiunge. Il richiamo inevitabile riporta alla “questione morale”, che il partito locale ha lanciato già in tempi non sospetti. “Prendiamo tutti una posizione netta sulla questione morale – continua – noi l’abbiamo fatto e non accettiamo ambiguità o fraintendimenti. Non possono esserci altre vie al di fuori di quella della legalità, non solo teorizzata ma anche praticata. Siamo con l’imprenditoria sana e con chi lavora quotidianamente, senza fare compromessi di nessun tipo. Solo con lavoro e legalità un territorio in crisi come il nostro può ripartire”.