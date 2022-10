Morte Orlando, Greco: “Se ne va un grande uomo”

Gela. Il sindaco Lucio Greco esprime tutto il suo cordoglio per la scomparsa dell’avvocato Michele Orlando. “La notizia della morte dell’avvocato Michele Orlando ci lascia sgomenti e addolorati. Tutti abbiamo sperato, sin dal momento in cui abbiamo saputo del suo malore, che potesse guarire e tornare tra noi. Purtroppo, non è stato così. Quando si fa politica si possono avere idee diverse, a volte anche in contrasto, ma questo non scalfisce la stima personale. L’avvocato Orlando era un uomo che nutriva grandi passioni, era un uomo per bene e di cultura, ed è la città intera ad aver subito una grande perdita”, spiega Greco.