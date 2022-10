“Mostra va prorogata”, Greco: “Ci si attivi per recuperare gli altri resti nei fondali”

“Tutti insieme, amministratori, istituzioni, cittadini, associazioni, dobbiamo chiedere a gran voce una nuova proroga – afferma Greco – e per questo mi rivolgo ai parlamentari nazionali e regionali del territorio, affinché facciano propria questa mia richiesta e la portino sui tavoli della Regione, aiutando l’amministrazione a raggiungere l’obiettivo. C’è una vox populi che si sta levando da commercianti, ristoratori e albergatori, che ci incoraggia ad andare avanti e a coinvolgere tutti in questa mission. L’oro nero del petrolio ci ha aiutati a partire dagli anni ‘50, ma ora possiamo continuare a guardare al futuro con ottimismo scommettendo su questo dono che ci arriva dal passato come una manna dal cielo, e che può rappresentare una vera svolta per la nostra economia. Tutti gli autobus e le auto che ogni giorno arrivano a Bosco Littorio stanno permettendo alla città di prendere consapevolezza delle reali ricadute che un evento simile, insieme a tutti gli appuntamenti collaterali che in questi mesi hanno portato in città grandi nomi, può avere per il territorio, e dal fatto che concretamente si può puntare sul turismo, non più solo a parole. Sarebbe, quindi, un peccato mortale perdere una simile occasione e non approfittarne in toto. Viviamo nella terra della Magna Grecia e la richiesta che avanzo da sindaco, a nome di tutti i cittadini, è di prolungare ulteriormente la mostra oltre il 30 ottobre, in attesa che il Museo della Nave sia pronto, all’inizio del 2023. Personalmente, vigilerò e solleciterò per arrivare quanto prima all’inaugurazione. Nel frattempo, chiedo anche ufficialmente che chi di dovere si attivi per tirare fuori i relitti delle altre due navi che giacciono ancora in fondo al mare nella costa locale, perché ormai è chiaro che questo è il tesoro che può dare un glorioso futuro alla città”. Ieri, il comitato “Cittadini attivi” si è rivolto ai parlamentari regionali e nazionali, appena eletti, proprio per fare in modo che la mostra possa proseguire, senza interruzioni.