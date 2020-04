Muore a Savona imprenditore gelese, Gianni Antonuzzo era positivo al covid-19

Viveva da tempo in Liguria e molti amici e parenti hanno postato parole di dolore per la prematura perdita, associandosi al lutto della famiglia.

Non è il primo gelese morto per cause riconducibili al corona virus. Negli scorsi giorni era giunta in città la salma dell’operaio Orazio Condorelli, morto in un ospedale in Lombardia. Intanto i positivi a Gela, censiti dall’Asp di Caltanissetta, sono 8.