Musumeci in consiglio, gruppo Db con Pellegrino: “Collaborazione solo su atti per la città”

Gela. Dopo circa un anno dall’adesione al gruppo politico del presidente della Regione Nello Musumeci, in consiglio comunale si ufficializza l’ingresso di DiventeràBelissima. Il gruppo consiliare è composto dal solo consigliere Gabriele Pellegrino, che lo scorso anno ha aderito insieme all’ex deputato regionale Pino Federico. Una comunicazione ufficiale è stata inoltrata al presidente dell’assise civica Salvatore Sammito. I dirigenti locali del partito parlano di “un più forte impegno del partito in consiglio comunale per dare voce alle problematiche della città”. La scorsa settimana, Federico ha indicato l’interesse del gruppo a sostenere i progetti della città alla Regione, anche come forma di sostegno agli investimenti sul territorio. Ha utilizzato parole sicuramente più distensive verso l’amministrazione comunale. I vertici del partito però escludono una adesione alla maggioranza. “Non diamo adito ad illazioni che possano far pensare ad una prospettiva di ingresso nella giunta del governo locale”, dicono.