NAUFRAGIO AL LARGO DELLE COSTE TUNISINE, 80 DISPERSI

ROMA (ITALPRESS) – Un naufragio, con 80 dispersi e solo 5 persone soccorse (uno dei quali morto in ospedale), si sarebbe verificato al largo delle coste tunisine. A renderlo noto su Twitter Alarm Phone, ONG che raccoglie le chiamate di soccorso nel Mar Mediterraneo.

Secondo Alarm Phone il naufragio si sarebbe verificato ieri non lontano da Zarzis, in Tunisia: “Solo 5 persone tratte in salvo mentre più di 80 vengono considerate disperse. I sopravvissuti sono stati soccorsi dalla guardia costiera tunisina. Uno di loro è appena morto in ospedale. Siamo scioccati da questa massa continua di annegamenti in mare”.

(ITALPRESS).