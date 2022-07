Nave greca, inaugurazione con le massime autorità: Eni, “storia e cultura nel nostro dna”

Gela. Buona la prima, con l’inaugurazione della mostra sul mito di Ulisse che ha attratto tanti visitatori ma anche le più importanti istituzioni regionali. A Bosco Littorio, sono arrivati il presidente della Regione Nello Musumeci, l’assessore regionale Alberto Samonà, il vice presidente della Regione Gaetano Armao, il prefetto Chiara Armenia. Ovviamente, a fare gli onori di casa il sindaco Lucio Greco, il presidente del consiglio comunale Salvatore Sammito, assessori, consiglieri, il direttore del parco archeologico e il soprintendente. La mostra, con la prima dei resti della nave greca, è considerato un punto di svolta per lanciare un turismo culturale che la città negli anni ha completamente smarrito, nonostante la presenza di siti fondamentali. All’inaugurazione ha preso parte anche un rappresentante istituzionale del governo greco, visto che alcuni pezzi che sono in mostra arrivano proprio dalla Grecia. All’inaugurazione è stato invitato anche il subacqueo Franco Cassarino, che in prima persona si è impegnato per recuperare il relitto e da anni lavora per rendere fruibili le preziose testimonianze del passato locale, ancora in fondo al mare.