Nella notte giovane ferito in centro, colpito con una bottiglia: è in ospedale

Gela. Probabilmente, un alterco e poi il ferimento. Un giovane, nella notte, è stato colpito con una bottiglia di vetro. Pare sia stato un coetaneo ad aggredirlo. La vicenda è all’attenzione dei carabinieri, che stanno verificando. Sembra che la lite si sia verificata dopo le due della notte, in piazza Salandra, in pieno centro storico. Il ferito è in ospedale, ma non in gravi condizioni. I sanitari l’hanno trattenuto in osservazione. La posizione di chi ha agito potrebbe essere vagliata non solo dai militari dell’arma ma anche dai pm della procura.