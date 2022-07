Niente acqua a Caposoprano, Scavone, Fondo Iozza e San Giacomo: nuova emergenza

Gela. Ancora stop alle forniture idriche, in città. A causa di un guasto riscontrato all’adduttore San Leodi pertinenza del fornitore di sovrambito Siciliacque, quest’ultimo ha interrotto la fornitura ai serbatoi di Caposoprano e di Montelungo. Per effetto di ciò Caltaqua ha dovuto a propria volta sospendere la distribuzione programmata per la giornata odierna alle utenze alimentate dai serbatoi in questione e, precisamente, quelle ricadenti nelle seguenti zone:

– Caposoprano alto e basso;

– San Giacomo alto e basso;

– Fondo Iozza;

– Scavone alto e basso.