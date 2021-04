Niente fondi del Recovery per la Castelvetrano-Gela: FdI, “è un’opera strategica”

Gela. Fratelli d’Italia spinge affinchè il governo nazionale, anche attraverso le risorse del Recovery fund, dia copertura totale al progetto della Castelvetrano-Gela. “Non si può più aspettare, è ora di risolvere i problemi delle infrastrutture stradali della parte meridionale della Sicilia”, ha detto l’onorevole Carolina Varchi. A richiedere l’intervento dell’onorevole sono stati i coordinatori di Fratelli d’Italia a Castelvetrano e Gela, Davide Brillo è Totò Scuvera. Nel testo presentato dalla Varchi si sollecita il Ministero delle Infrastrutture per sapere “quali iniziative urgenti si intendano adottare per risolvere in via definitiva le problematiche in questione. Lo scenario – spiegano i due coordinatori e l’onorevole Varchi – è preoccupante e richiede un intervento rapido e incisivo”.