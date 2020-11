No Pd a bilancio, Ascia: “Voto politico siamo minoranza inutile parlare di opposizione”

Gela. “Il no del Pd al bilancio di previsione e agli atti finanziari è politico e soprattutto non potevamo votare favorevolmente atti che hanno mancanze notevoli”. Il consigliere dem Alessandra Ascia spiega così le ragioni che hanno spinto il Partito Democratico a seguire l’opposizione, votando contro gli atti finanziari, ieri sera comunque approvati dall’assise civica. L’ex presidente del consiglio comunale però fa capire che il voto non sintetizza il passaggio definitivo del Pd all’opposizione dura e pura. “Io non parlerei di opposizione, mi sembra inutile soprattutto in un periodo come questo – dice ancora – il Pd è minoranza di un governo della città al quale non partecipa attivamente. Non abbiamo assessori e sicuramente il nostro non è un contributo pieno. Il dialogo per la città non si è mai fermato, ma stare in una maggioranza politica è un altro discorso. Tanti avevano dubbi sugli atti di ieri ma noto che sono svaniti subito”.