“Noi moderati” con Scerra: “E’ il vero candidato della città, centrodestra ha scelto altrove”

Gela. “Una piena sintonia con Scerra e con il progetto politico e amministrativo”. I vertici di “Noi moderati”, in serata, hanno ufficializzato l’appoggio ad “Alleanza per Gela” e al candidato a sindaco. Il riferimento provinciale Angelo Fasulo e quello cittadino Massimo Catalano, dopo una fase di valutazione e confronto, sostengono la coalizione che si è formata fuori dal blocco del centrodestra. “Serviranno misure importanti in una fase molto difficile per l’ente comunale e per la città – ha spiegato l’ex sindaco Fasulo – il progetto di centro? Purtroppo, sono prevalse ragioni divisive ma noi ci abbiamo creduto, veramente”. Lo stesso Fasulo e Catalano hanno individuato il vulnus del centrodestra ufficiale. “Nel centrodestra la scelta del candidato è stata fatta altrove e non in città”, hanno riferito. Ad assistere alla conferenza stampa, c’erano sostenitori e volti importanti dei gruppi a supporto di Scerra. Giampaolo Alario di “Rinnova”, il consigliere comunale Giuseppe Guastella, il presidente del consiglio Salvatore Sammito, l’altro consigliere Diego Iaglietti e ancora rappresentanti delle organizzazioni datoriali, fortemente impegnati in questa fase, come Francesco Trainito e Rocco Pardo (intervenuto a sostegno di Scerra), e il segretario Ugl Andrea Alario. Negli interventi, l’ex senatore Gioacchino Pellitteri, il presidente del consiglio comunale di Butera Emilio Tallarita e Raffaele Carfì di “Noi Moderati”, hanno rilanciato più volte il concetto di “figlio del popolo”, che ormai connota la campagna elettorale di Scerra. “Non è il candidato del centrodestra che va a Palermo e prende ordini – ha detto Pellitteri – noi non prendiamo ordini da nessuno”.